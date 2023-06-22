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Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО

Стали известны подробности столкновения двух автомобилей на Рижском проспекте в Пскове вечером 21 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №79 на Рижском проспекте в 21.45.

Водитель Renault Logan, мужчина 1987 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение требований разметки 1.3 (двойная сплошная) и совершил столкновение с кроссовером Cadillac SRX под управлением женщины 1958 года рождения.

Водитель Cadillac госпитализирована в областную больницу. У нее был выявлен ушиб грудной клетки, на момент ДТП информации о других травмах не было.

У водителя Renault выявлена ушибленная рана мягких тканей предплечья, мягких тканей затылочной области. После медосмотра отпущен. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.

Из объяснений водителей известно, что Cadillac двигался со стороны Уграды к улице Рокоссовского. Со встречного направления вылетела машина, произошло лобовое столкновение. Водитель Renault в объяснении указал, что не помнит момента ДТП.

Ему грозит ответственность по трем статьям административного кодекса – за отказ от прохождения освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), отсутствие страховки (часть1 статьи 12.37 КоАП РФ) и выезд на полосу встречного движения (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ).

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Из сообщений очевидцев известно, что в салоне Renault находилась породистая собака - она погибла при столкновении.