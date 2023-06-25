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Водителя ВАЗа будут судить за наезд на пешехода на «зебре» в Порхове

Мужчину, который на автомобиле сбил на пешеходном переходе жительницу города Порхова, будут судить по части 1 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что 13 декабря 2022 года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигаясь по проспекту Ленина в Порхове, не пропустил женщину на пешеходном переходе, совершив на нее наезд. Пострадавшая получила травмы, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.