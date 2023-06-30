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Стали известны подробности ДТП на ул. Льва Толстого в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло накануне вечером.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону, в 22.07 в пятницу поступило сообщение о том, что у дома №43 по улице Льва Толстого в Пскове водитель автомобиля «Дэу Ланос», женщина 1951 года рождения, при проезде перекрестка не уступила дорогу транспорту, имеющему преимущественное право движения.

В результате она совершила столкновение со «Шкодой Октавиа», под управлением мужчины 1984 года рождения.

Оба водителя трезвы.

В результате водитель «Шкоды» получил травму головы, не госпитализирован, пассажирка 1978 года получила ушибы, водитель «Дэу» получила ушибы, пассажир 1952 года - ссадины. Никто не госпитализирован