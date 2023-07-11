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Подросток на мопеде врезался в автомобиль в Куньинском районе

Несовершеннолетний великолучанин врезался на мопеде в автомобиль на 13-м километре автодороги Великие Луки - Ущицы (деревня Корнилово) в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местом отделении Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 июля в 23:10. Водитель 2007 года рождения на мопеде WJ50 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и наехал на стоящий перед светофором автомобиль Volvo с полуприцепом. Им управлял мужчина 1965 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний получил закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

«Госавтоинспекция в очередной раз обращается к родителям с призывом не допускать детей к управлению транспортными средствами», - добавили в ведомстве.