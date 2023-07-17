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Ребенок пострадал при столкновении автомобиля с деревом в Пскове

Ребенок пострадал при столкновении автомобиля с деревом в Пскове 15 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло в 17.50 у дома №118 на улице Советской Армии.

Мужчина 1958 года рождения, водитель Volkswagen Passat, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. Пострадала пассажирка 1958 года рождения. После осмотра в областной больнице отпущена.

Второй пострадавший - ребенок. Он находился на заднем сиденье и не был пристегнут. Мальчик 2012 с множественными травмами доставлен в детскую областную больницу.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование.