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Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове

Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 23 июля в 15.00 в полицию поступило сообщение о ДТП у дома №8 по улице Гоголевский спуск.

Мужчина 1965 года рождения, управляя автомашиной Renault Sandero, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, получил технические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

У водителя выявлено алкогольное опьянение 1,142 мг/л. Составлен административный протокол по части 1 статье 12.8 КоАП РФ.