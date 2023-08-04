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Пешехода сбили возле кинотеатра в Пскове. ФОТО

Пешехода сбили возле кинотеатра «Смена» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу, 5 августа в 15.40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и пешехода по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 27.

Фото здесь и далее: ОГИБДД УМВД России по городу Пскову

Мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении задним ходом на прилегающей территории совершил на наезд на женщину 1960 года рождения.

Пострадавшая госпитализирована. Водитель был трезв.