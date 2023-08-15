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Стали известны подробности ДТП возле объездной дороги в Пскове

Подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 августа возле объездной дороги в Пскове, сообщили . Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Две автомашины столкнулись в 19.00 у дома 126 по улице Николая Васильева. Водитель «Лада» («Нива»), мужчина 1979 года рождения из Новгородской области, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia Ceed и совершил с ним столкновение.

Незначительные травмы получили два человека – водитель Kia, мужчина 1977 года рождения, и находившаяся на заднем сиденье пассажирка 2005 года рождения. У мужчины выявлены сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, у девушки - ушиб позвоночника.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.