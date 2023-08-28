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Почти 40 человек получили травмы в дорожных авариях в Псковской области за неделю

1395 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 21 по 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Выявлены 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 36 человек получили травмы различной степени тяжести из них 4 детей, гибели людей не допущено.