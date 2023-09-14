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Два человека пострадали в столкновении автомобилей на улице Юбилейной в Пскове

Два человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 13 сентября в 18.05 напротив дома №3 по улице Великорецкой.

Водитель Lada Kalina, мужчина 1962 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрёстка, двигаясь со второстепенного направления, не уступил дорогу автомашине Škoda Octavia под управлением мужчины 1992 года рождения.

В столкновении пострадали двое. Водитель Lada госпитализирован в областную больницу с предварительным диагнозом «перелом шейного отдела позвоночника». Информация о телесных повреждениях уточняется. Пассажирка 2002 года получила ушибы и ссадины мягких тканей лица. После осмотра в больнице отпущена домой.

Во второй автомашине никто не пострадал. Водитель Škoda трезвый. Водителю Lada назначено исследование крови на алкоголь.