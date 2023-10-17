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В Пскове водитель перепутал сигналы светофора и устроил ДТП

Виновник ДТП на Рижском проспекте в Пскове оштрафован на 1000 рублей за проезд светофора на запрещающий сигнал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 16 октября в 17.25 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной.

Напротив дома №26 на Рижском проспекте водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 1985 года рождения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с машиной Chery под управлением женщины 1992 года рождения. Lada двигалась по Рижскому проспекту в сторону улицы Киселева, Chery поворачивала с Рижского проспекта налево на улицу Народную.

Пострадавших нет.

На водителя Lada составили протокол по части 1статьи 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора) на 1000 рублей. В объяснении сотрудникам полиции мужчина сообщил, что перепутал сигнал светофора.