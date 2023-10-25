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Овца и барсук стали причиной ДТП в Псковской области

Овца стала причиной ДТП в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 и 22 октября на территории Псковского и Островского районов произошли ДТП, связанные с выходом на дорогу животных – овцы и лося. Мотоциклист и водитель иномарки столкнулись с ними. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее - 12 и 13 октября - в Плюсском и Себежском районах зарегистрировали ДТП, причиной которых стало появление на проезжей части лося и барсука. Водители транспортных средств, пытаясь объехать этих животных, не справились с управлением и съехали в кювет.

«Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с серьезными последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив», - добавили в ведомстве.