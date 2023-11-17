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Водитель Lada сбил женщину на улице Толстого в Пскове

Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 16 ноября в 16.38 на улице Льва Толстого у дома 12, на перекрестке с улицей Металлистов.

Мужчина 1955 года рождения, управляя Lada Largus, совершил наезд на женщину 1953 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей выявлен ушиб коленного сустава и голени.

Автомобиль двигался по улице Толстого со стороны Иркутского переулка в сторону Кузнецкой. Женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения автомашины.