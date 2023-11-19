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Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

1405 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 13 по 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выявили 23 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.