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Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Новосокольниках, погибла пассажир

Смертельная авария произошла на выезде из города Новосокольники вечером 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля Renault 1971 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автобусом, следовавшим в город Новосокольники.

В результате ДТП пассажир легковой машины, женщина 1959 года рождения, погибла на месте. Водитель автобуса не пострадал, автобус был без пассажиров.

Водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.