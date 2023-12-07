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Пскович помог полицейским задержать скрывшегося виновника ДТП. ВИДЕО

Благодаря очевидцу и действиям ДПС в Пскове задержали виновника ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В минувшие выходные у дома № 25 по улице Труда города Пскова водитель наехал на 45-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина прогуливалась с собакой. После аварии правонарушитель не только не оказал помощь пострадавшей, но и скрылся с места происшествия. Женщину доставили в медицинское учреждение с травмами.

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Помощь полицейским оказал очевидец Сергей. Он увидел, что автомобиль Lada, сбивший женщину, сдает назад, объезжает толпу людей, которые подошли к женщине, и покидает место ДТП. Водитель Nissan решил проследить, куда поедет правонарушитель и позвонил в дежурную часть Госавтоинспекции.

Мужчина постоянно сообщал маршрут следования злоумышленника – оказалось, что он движется на выезд из города на федеральную трассу в сторону Санкт-Петербурга.

На розыск и задержание скрывшегося водителя незамедлительно ориентировали наружные наряды полиции.

В результате преследования экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и лейтенанта полиции Александра Процика настиг скрывающегося водителя в районе СНТ «Черняковицы» и задержал автолюбителя.

Скрывшийся с места ДТП водитель – 32-летний житель Ленинградской области, у иностранного гражданина закончился срок регистрации и на данный момент он находится на территории Российской Федерации незаконно. Проводится проверка.

«УМВД России по Псковской области благодарит Сергея, неравнодушного водителя, оказавшего помощь в установлении местонахождения правонарушителя. Сейчас решается вопрос о поощрении очевидца правами начальника ГИБДД УМВД России по городу Пскову», - добавили в ведомстве.