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Водитель пострадал в столкновении двух автомашин в Пскове из-за выезда на встречную полосу

Водитель пострадал в столкновении двух автомашин в Пскове из-за выезда на встречную полосу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 10 декабря в 17.10 у дома 140 по улице Советской Армии.

Водитель Lada Priora, мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с Ford Fusion под управлением женщины 1976 года рождения.

Пострадала водитель Ford. Выявлен ушибы мягких тканей грудной клетки, правого плеча, правого бедра, из больницы отпущена.

Водитель Lada от освидетельствования на алкоголь отказался. Водитель Ford трезвая.