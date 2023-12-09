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В Пскове установлен водитель, сбивший пожилую женщину на Рижском проспекте

В Пскове установлен водитель, совершивший наезд на пожилую женщину на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, по факту сообщения о ДТП продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в 15.31 у дома № 49б по Рижскому проспекту (у ТК «Магеллан») неизвестный гражданин на неустановленном транспортном средстве (предположительно, марки Hyundai темного цвета) совершил наезд на женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (справа - налево по ходу движения транспортного средства), после чего водитель довез пострадавшую до места ее проживания и уехал.