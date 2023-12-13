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Водителю Renault в Пскове грозит лишение прав за наезд на учебную автомашину

Стали известны подробности ДТП с наездом на столб в Пскове 12 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло в 10.25 на улице Инженерной напротив дома 100.

Автомобиль Renault под управлением мужчины 1953 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia под управлением мужчины 1983 года рождения. Автомашины получили технические повреждения. Пострадавших нет.

В Kia за рулем находился ученик. Учебная автомашина выполняла разворот. Ученик пропустил встречный транспорт, приступил к выполнению маневра и получил удар в левую переднюю дверь.

В отношении водителя Renault составлен материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения). Решение о наказании примет суд. Санкция по данной статьи предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.