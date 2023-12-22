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Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 445 километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, около 8:55 в деревне Ночлегово столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и грузовая автомашина. Водитель и две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте.

«Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются, не исключается влияние погодных условий», - отметили в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

На место трагедии для координации действий следственно-оперативной группы и детального уточнения всех обстоятельств произошедшего выехали коллеги из областного аппарата УМВД России и лично заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.