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Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе

Две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 445-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе 22 декабря. Информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в комитете.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщины направлялись в командировку. По предварительной информации, около 8:55 в деревне Ночлегово их автомобиль Hyundai Solaris занесло на мокром снегу, транспортное средство вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с фурой.

Водитель и две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте.

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В комитете по сельскому хозяйству выразили соболезнования родным и близким погибших.