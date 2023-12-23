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Двух нетрезвых пешеходов сбил автомобиль у Дома офицеров в Пскове

Двух нетрезвых пешеходов сбил автомобиль у дома №5 на улице Комдива Кирсанова в Пскове (Дом офицеров) ночью 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: группа «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, около 1:10 водитель автомобиля Chery 1960 года рождения на разрешающий сигнал светофора сбил двух пешеходов – мужчин 1982 и 1990 годов рождения, которые находились на проезжей части.

Пешеходов госпитализировали с травмами и в состоянии алкогольного опьянения.