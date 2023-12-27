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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель грузовика пострадал в ДТП с двумя погибшими в Пушкиногорском районе

28.12.2023 11:38|ПсковКомментариев: 0

Уточнена информация о ДТП с двумя погибшими в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 27 декабря в 19.00 на 370-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель на территории Пушкиногорского района.

Водитель легкового автомобиля Chrysler Voyager, мужчина 1990 года рождения (житель Республики Беларусь) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volvo под управлением опочанина 1961 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир Chrysler 1977 года рождения.

Водитель Volvo получил ушибы. Автомобиль изъят. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей
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