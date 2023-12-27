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Водитель травмирован в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Водитель травмирован в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 27 декабря в 15.10 напротив дома №104-а по Рижскому проспекту.

Водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Accent, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на Kia Sorento под управлением женщины 1964 года рождения. Оба автомобиля двигались в сторону Уграды, Kia остановилась на желтый сигнал светофора.

В результате столкновения телесные повреждения получила водитель Kia. Доставлена в больницу, после осмотра отпущена.