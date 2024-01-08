Грузовик столкнулся с Renault и Lada на трассе в Острове

Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Острове 8 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло перед светофором перед мостом через реку Великую. Участниками ДТП стали водители грузовика и легковых автомобилей Renault и Lada.
Значительные технические повреждения получили легковые автомобили, движение по трассе в сторону Пскова слегка затруднено.
Подробности произошедшего выясняются.