Водитель пострадала при съезде автомобиля в кювет в Новоржевском муниципальном округе

Три человека пострадали при столкновении Kia и Nissan на трассе в Псковской области

Двое мужчин погибли в результате ДТП в Островском районе

Грузовик столкнулся с Renault и Lada на трассе в Острове

Двое мужчин погибли в результате ДТП в Островском районе

Двое мужчин погибли в результате ДТП в Островском районе

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Грузовик столкнулся с Renault и Lada на трассе в Острове

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Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Острове 8 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Дорожно-транспортное происшествие произошло перед светофором перед мостом через реку Великую. Участниками ДТП стали водители грузовика и легковых автомобилей Renault и Lada. Значительные технические повреждения получили легковые автомобили, движение по трассе в сторону Пскова слегка затруднено. Подробности произошедшего выясняются.