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Вынос прицепа на встречную полосу стал причиной ДТП на трассе в Плюсском районе

Водитель грузовика пострадал в столкновении с легковой автомашиной в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 16 января около 15.35 на 184-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель 2002 года рождения, житель Санкт-Петербурга, управляя автомашиной Lada с прицепом, не выбрал безопасную скорость движения, позволяющую контролировать дорожную ситуацию. Прицеп вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Mercedes-Benz Atego под управлением мужчины 1987 года рождения, жители Беларуси.

В ДТП пострадал водитель Mercedes.

С учетом нынешних метеоусловий Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров на проезжей части. Необходимой является и регулярная тщательная проверка технической исправности транспортного средства.

Пешеходам же нужно помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует от них большей осторожности при переходе дороги.

При движении по обочинам, краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств.