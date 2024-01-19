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Почти 20 ДТП с техническими повреждениями оформила Госавтоинспекция в Пскове за день

18 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями оформила псковская Госавтоинспекция в четверг, 18 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, пострадавших нет.

Треть из оформленных столкновений приходится на Рижский проспект. Два ДТП произошло напротив дома №6, по одному - у домов №20, 25 и у дома №7. Еще одно столкновение произошло на Ольгинском мосту.

В ГИБДД напомнили, что происшествия, оформленные водителями самостоятельно с помощью европротокола, не учитываются.

С учетом погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров на проезжей части. Необходимой является и регулярная тщательная проверка технической исправности транспортного средства. Пешеходам нужно помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует от них большей осторожности при переходе дороги.