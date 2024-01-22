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Оторванное колесо грузовика спровоцировало ДТП в Великолукском районе

Оторванное колесо грузовика спровоцировало ДТП в Великолукском районе вечером 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 17:45 на 477 км автодороги «Рига-Москва» Великолукского района.

У автомобиля DAF под управлением мужчины 1963 года рождения отсоединилось колесо. Оно вылетело на встречную полосу и столкнулось с движущейся в попутном направлении автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1978 года рождения.

После столкновения автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка Volkswagen, женщина 1984 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение.