В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 23 января в 16.10 у дома №8 по улице Аллейной.
Водитель автомашины Geely Emgrand, мужчина 1972 года рождения, совершил наезд на женщину, которая пользовалась преимуществом при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая госпитализирована в псковскую областную больницу, позже отпущена.
Водитель трезвый. Согласно объяснению водителя, он двигался с Аллейного переулка, остановился перед улицей Индустриальной пропустить транспорт и не заметил пешехода.
Женщина шла по линии тротуара в сторону улицы Инженерной.
С учетом нынешних метеоусловий Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров на проезжей части.