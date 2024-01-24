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В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 23 января в 16.10 у дома №8 по улице Аллейной.

Водитель автомашины Geely Emgrand, мужчина 1972 года рождения, совершил наезд на женщину, которая пользовалась преимуществом при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована в псковскую областную больницу, позже отпущена.

Водитель трезвый. Согласно объяснению водителя, он двигался с Аллейного переулка, остановился перед улицей Индустриальной пропустить транспорт и не заметил пешехода.

Женщина шла по линии тротуара в сторону улицы Инженерной.

С учетом нынешних метеоусловий Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров на проезжей части.