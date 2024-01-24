ДТП на перекрестке в центре Пскова обошлось без пострадавших — ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове 24 января, никто не пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.
Произошло столкновение двух автомобилей, также было задело третье транспортное средство, которое было припарковано вблизи места ДТП.
Очевидец указывал на то, что в дорожной аварии пострадал пешеход. Однако в ГИБДД подчеркнули, что при аварии никто не пострадал, инцидент оформлен как ДТП с техническими повреждениями.