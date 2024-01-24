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Renault съехал в кювет на автодороге Псков – Гдов

Renault съехал в кювет на автодороге Псков – Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 25 января в 16.20 на 78-м км дороги Псков - Гдов - Сланцы (Гдовский район).

Водитель Renault Sandero, мужчина 1961 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина получил травмы головы, но госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.