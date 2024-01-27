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Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло в воскресенье, 28 января, в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, информация о ДТП на 1-м км автодороги Городище-Гришманы была получена в 15:41. Для ликвидации последствий происшествия привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

По информации газеты «Островские вести», водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадала пассажир, однако от госпитализации она отказалась.