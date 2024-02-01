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Женщина за рулем Renault Logan в Пскове при развороте наехала на пешехода

Женщина за рулем Renault Logan в Пскове при развороте наехала на пешехода 31 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло в 14.00 на улице Юбилейной вблизи дома №57 по улице Народной.

Женщина 1992 года рождения при завершении разворота не уступила дорогу пешеходу - женщине, переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Предварительно, у пострадавшей 1953 года рождения выявлен ушиб правого бедра, ушиб кости голени справа. От госпитализации отказалась. Водитель трезвый.