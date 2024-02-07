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Женщина погибла при столкновении иномарки с большегрузом на трассе в Псковской области

Женщина погибла при столкновении иномарки с большегрузом на трассе в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 6 февраля около 23.40 на 508-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Невельском районе.

Женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Scania R380 с полуприцепом под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП водитель Mitsubishi скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний пассажир 2019 года рождения, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля, доставлен в медицинское учреждение.

Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.