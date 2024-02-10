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Четыре человека пострадали в ДТП в Островском районе

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Островском районе 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 11:25 возле деревни Тележники произошло ДТП с тремя автомобилями - ВАЗ, Audi и Mazda. Совершая двойной обгон большегруза, автомобили ВАЗ и Mazda столкнулись с Audi.

В результате ДТП пострадали мужчина 1985 года рождения, женщина 1987 года рождения, мужчина 1985 года рождения и девочка 2010 года рождения, доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали следственно-оперативной группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.