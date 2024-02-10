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Женщину насмерть сбил «Газ» в Невельском округе

Женщину насмерть сбил автомобиль в Невельском муниципальном округе 10 февраля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:12 на 514-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ», мужчина 1982 года рождения, сбил женщину 1966 года рождения, которая находилась на середине проезжей части в неосвещенном месте.

В результате ДТП женщина погибла до приезда скоро медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.