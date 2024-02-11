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Дети находились в попавшем в ДТП автобусе в Пушкиногорском районе

По предварительной информации, дети находились в автобусе в момент дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пушкиногорском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Скриншот: Валентин Андреевский / «Жесть по-псковски»

Прокуратура Псковской области поставила на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе, где столкнулись большегруз и автобус.

Предварительно, в автобусе находились дети. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

На место происшествия выехал прокурор района, который координирует работу правоохранительных органов.