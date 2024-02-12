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В фуру после столкновения со школьным автобусом в Пушкиногорском районе въехал Renault

Водитель автомобиля Renault въехал в большегруз, который ранее совершил столкновение со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в большегруз, который ранее совершил столкновение со школьным автобусом. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в УМВД.

Помимо этого, в Островском районе возле деревни Заходы в кювет съехала «скорая», которая направлялась на место ДТП со школьным автобусом. Водитель и фельдшер получили травмы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и их коллеги из экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что трое детей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие в автобусе в Пушкиногорском районе 12 февраля, находятся в больнице в реанимации.

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