АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии

Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Наезд произошел 21 февраля в 19.17 у дома 18 по улице Инженерной. Водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершил наезд на подростка 2009 года рождения.

По словам водителя, он не заметил пешехода. Подросток переходил дорогу со стороны «Псковэнерго», прошел больше половины проезжей части.

Водитель трезвый. Его водительский стаж – менее года. Водительское удостоверение выдано в июне 2023 года.