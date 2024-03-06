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Колесо автомобиля Lada вырвало после столкновения с «ГАЗелью» в Псковском районе

«ГАЗель» и Lada столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в деревне Стремутка Псковского района 6 марта. Об этом сообщает очевидец.

Фото здесь и далее: «Псков. За рулем» / Telegram

«ДТП в Стремутке на федеральной трассе. Столкнулись "ГАЗель" и Lada, у автомобиля Lada вырвано переднее левое колесо», - рассказал очевидец. Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Снимки сделаны в 11:30. Подробности произошедшего выясняются.