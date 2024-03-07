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Великолучанин насмерть сбил пенсионерку и получил условный срок

52-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Установлено, что 21 ноября 2023 года в темное время суток великолучанин, управляя автомобилем, проявил преступную небрежность, не учёл сложившиеся дорожные условия, не убедился в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе и совершил наезд на пожилую женщину, находящуюся на «зебре». В результате женщина скончалась.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред родственникам, которые не настаивали на строгом наказании для него.

Суд, приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого, данные о его личности, его положительные характеристики, отсутствие судимостей и обстоятельств, отягчающих наказание, приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.