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Два человека погибли на трассе в Пушкиногорском районе

Два человека погибли при столкновении двух автомобилей на 382 километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь (Р-23) в Пушкиногорском районе 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, женщина 1983 года рождения, при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Lada Largus, под управлением мужчины 1986 года рождения двигающегося во встречном направлении. Столкновение произошло в 17:40.

В результате ДТП пассажир Lada Largus 1990 года рождения и водитель Volkswagen Passat скончались на месте происшествия до приезда медиков, водитель Lada Largus доставлен в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на ПЛН выходила статья о мистическом «провале» на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе, где часто происходят ДТП.