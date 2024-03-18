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Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице

Сбитый в Пскове утром 16 марта велосипедист скончался в больнице. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП случилось в 9:40 на улице Рокоссовского у дома 22-а.

Фотографии: Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову

Водитель автомобиля Mercedes Benz 2002 года рождения совершил столкновение с велосипедистом 1970 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Пострадавший был госпитализирован в псковскую областную больницу с различными травмами, где позже скончался. Водитель трезвый.