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Daewoo Nexia лишилась бампера после столкновения с «Нивой» в Пскове

Автомобилю Daewoo Nexia оторвало передний бампер после столкновения с «Нивой» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 23 марта в 13.10 у дома 93 по улице Поземского, на пересечении с улицей Шоссейной.

Водитель ВАЗ, мужчина 1954 года рождения, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Daewoo Nexia под управлением мужчины 1978 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

У ВАЗ удар пришелся на водительскую дверь.