АвтоМир / Происшествия / ДТП

Основные причины ДТП на псковских дорогах перечислили в Госавтоинспекции

Подавляющее количество дорожно-транспортных происшествий в Псковской области происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По его словам, основными причинами ДТП становятся: несоблюдение режима скорости движения, нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение требований сигнала светофора и проезда пешеходных переходов.

«Все эти факторы, в первую очередь, способствуют совершению ДТП», - подчеркнул Сергей Иванчук. Он также добавил, что случаи, когда причиной аварии стало внезапное плохое самочувствие водителя, происходят редко.