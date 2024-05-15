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Число ДТП по вине пешеходов в Псковской области снизилось на 31%

Число дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине пешеходов, в Псковской области за четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31%. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«У нас наметилась положительная динамика. По неосторожности пешеходов количество ДТП сократилось на 31%. То есть пешеходы за четыре месяца, как показывают цифры, становятся сознательнее», - сказал Сергей Иванчук.

За четыре месяца по вине водителей в Псковской области произошло 32 наезда на пешеходов, по вине пешеходов — 11. Стоит отметить, что наибольшее количество таких ДТП произошло на пешеходных переходах.

Чаще наезды на пешеходов происходят в светлое время суток, однако ночью последствия наездов, как правило, более тяжелые.