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Двое петербуржцев пострадали после опрокидывания автомашины при попытке уйти от столкновения с лосем в Псковской области

Двое петербуржцев пострадали после опрокидывания автомашины при попытке уйти от столкновения с лосем в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 31 мая около 23.50 на 106-м километре автодороги Псков - Гдов – Сланцы.

Водитель Opel Astra, житель Санкт-Петербурга 1961 года рождения, на прямом участке автодороги уходя от столкновения с лосем, зацепил правую обочину. Он не справился управлением, съехал в левый по ходу движения кювет. После автомобиль опрокинулся на крышу.

Пострадали водитель и пассажирка, жительница Санкт-Петербурга 1961 года рождения.