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Женщина, двухлетняя девочка и водитель с признаками опьянения пострадали в ДТП под Псковом

Три человека травмированы в ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 18 июня около 19.30 на 3-м километре дороги Неелово - Кудина гора - Печоры на территории Псковского района.

Водитель автомобиля Vortex, мужчина 1976 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. Произошло столкновение с Lada Grant под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате водитель Vortex получил травму головы. Пассажир Lada, девочка 2021 года рождения госпитализирована с травмами. Женщина 1966 года рождения получила ушибы головы.

У водителя Vortex имелись признаки опьянения, водитель лады трезв. По факту ДТП проводится проверка