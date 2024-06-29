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Пять человек пострадали в ДТП в Псковском районе

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе утром 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась на 46 километре дороги Псков – Гдов за селом Середка. На прямом участке дороге столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet.

В результате ДТП в автомобиле Hyundai Solaris получила травмы водитель, женщина 1961 года рождения. В Chevrolet пострадали водитель, женщина 1979 года рождения, двое мужчин и ребенок 2020 года рождения.

Все доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району. Уточняются все обстоятельства случившегося.