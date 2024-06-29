АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяного велосипедиста сбили в Пскове

Пьяного велосипедиста сбили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 1 июля в 00.30 на улице Юбилейной напротив дома №19 по улице Кузбасской дивизии.

Мужчина 1987 года рождения на велосипеде создал помеху для движения транспортному средству - Mitsubishi Lancer под управлением молодого человека 2004 года рождения.

В столкновении велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в псковскую областную больницу. По предварительной информации, у него множественные ссадины, перелом предплечья со смещением. Информация о травмах уточняется. Находился в состоянии опьянения.

Водитель иномарки трезвый.